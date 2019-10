Maradona può finalmente gioire: prima vittoria per il Gimnasia

Prima gioia per Diego Armando Maradona. Il 'Pibe de Oro' ha infatti centrato la prima vittoria in campionato da quando è alla guida del Gimnasia la Plata, battendo per 4-2 a domicilio il Godoy Cruz.

Per l'ex capitano azzurro sono arrivati anche i complimenti della Ssc Napoli sul profilo Twitter ufficiale del club in lingua spagnola. Al cinguettio è arrivata anche una risposta di ringraziamento del Gimnasia.

“Y todo el bosque cantó, Maradó, Maradó...”🎶 🌳 🐺



Felicidades Diego Maradona por tu primer triunfo como DT de @gimnasiaoficial. 👏🏻 pic.twitter.com/WnfUHbhfBF — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) 5 ottobre 2019