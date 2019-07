Diego Armando Maradona è stato operato in Argentina nei giorni scorsi per dei problemi alle ginocchia che si portava dietro da tempo. L'ex capitano del Napoli ha pubblicato sui suoi profili social un video in cui si mostra mentre inizia la riabilitazione. Il 'Pibe de Oro' ha ringraziato anche l'equipe medica che lo sta assistendo. "Oggi sono tornato a camminare come quando avevo 15 anni", scrive 'El Diez' su Instagram.