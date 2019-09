Maradona pronto a tornare in panchina: "Sarebbe un onore allenare in Argentina"

Diego Armando Maradona sta bene ed è pronto a tornare a lavoro, magari stavolta nel suo paese, in Argentina. Sono molte le voci circolate negli ultimi giorni sul futuro dell'ex capitano del Napoli, accostato con insistenza alla direzione tecnica del Gimnasia La Plata.

Con un post sui social, il 'Pibe de Oro' ha cercato di fare chiarezza sulla situazione: "Ciao a tutti. Voglio chiarire che non ho ricevuto nè rifiutato proposte da club argentini, come dicono. Non ho avuto contatti ufficiali con nessun club. Sto bene in salute e sarebbe un onore per me allenare nel mio paese. Le sfide mi sono sempre piaciute".

Sulla stampa argentina, intanto, impazzano le voci di un incontro tra Maradona e la dirigenza del Gimnasia, smentito nuovamente dallo stesso ex Campione del Mondo: "Non mi sono riunito con nessuno, non bisogna giocare con i sentimenti dei tifosi, ok?", scrive su Instagram.

Delle voci sul possibile arrivo al Gimnasia di Maradona, ne ha parlato un altro ex azzurro, il 'Pampa' Roberto Carlos Sosa, ai microfoni di Diagonales Radio: "Diego genererebbe un entusiasmo pazzesco, anche se a livello mediatico ci sono troppe voci contrastanti".