Maradona, parla il manager: "Diego sarà a Napoli in caso di scudetto"

"Faccio una promessa: se il Napoli vince lo scudetto, do la mia parola che Diego sarà in città a festeggiare con la squadra. A prescindere da inviti, sponsor e qualsiasi altro discorso: sarà lui il primo a voler esserci per far festa con la sua gente. Lo assicuro oggi, diamo la nostra parola ai napoletani". Queste le parole di Stefano Ceci, manager di Diego Armando Maradona, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

"A Napoli per la sfida con la Juve? Ai primi di dicembre saremo in Russia per il sorteggio dei Mondiali, ci è arrivato l’invito proprio nei giorni scorsi", conclude Ceci.