Maradona a Mosca per i sorteggi mondiali, un sito russo: “Non parteciperà per problemi di salute”

Il sito russo rt.com ha fatto stare in apprensione il popolo azzurro, e dei fan di Diego Armando Maradona in ogni parte del mondo, dando la notizia di un suo malore – un heart problem (problema di cuore) poi corretto in health problem (problema di salute) – a monte della probabile defezione domani al sorteggio dei gironi del Mondiale di Russia 2018.

La cerimonia si terrà domani alle 16 italiane. Maradona è arrivato già oggi a Mosca, ma non ha incontrato come voleva il protocollo le altre “leggende del calcio” presenti nella capitale russa: Diego Forlan, Fabio Cannavaro, Carles Puyol, Gordon Banks, Laurent Blanc, Cafù e Nikita Simonyan, ex calciatore russo che ha 91 anni.