Maradona, lite con un giornalista in albergo a Madrid: "Lasciatemi mangiare in pace"

Fuori programma per Diego Armando Maradona in quel di Madrid. L'ex capitano del Napoli ha infatti avuto un battibecco con un giornalista spagnolo all'interno dell'albergo in cui soggiorna con la famiglia.

"Non puoi stare nel mio hotel se non hai una stanza qui. Voglio solo mangiare tranquillo con la mia famiglia. Fai il tuo lavoro", le parole del 'Pibe de Oro' ad un cronista locale che lo accusa di averlo spinto.

L'argentino è giunto ieri nella capitale spagnola e sarà in tribuna domani sera al Santiago Bernabeu per assistere al match tra il Napoli ed il Real.