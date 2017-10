Maradona: "Speriamo sia l'anno buono per lo scudetto, ma mi preoccupa la rosa corta"

"Speriamo questo sia l'anno buono per lo scudetto, anche se sono molto preoccupato per la rosa corta. Con tutte le partite che stanno giocando gli azzurri, i calciatori non riposano praticamente mai". Così Diego Armando Maradona, ai microfoni di Premium Sport, ha parlato del momento del Napoli.

Sulla sfida con l'Inter, il Pibe de Oro ha aggiunto: "Ci sono punti in casa che non si possono perdere. Con l'Inter si doveva vincere. Era uno scontro diretto ed è così che si arriva allo scudetto. Dopo puoi anche perdere con squadre come il Chievo, ma è importante vincere gli scontri diretti".