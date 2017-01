"Maradona uomo immagine di Napoli: ama la città"

"Se Maradona può essere un grande dirigente? Non lo so. Lui come uomo immagine va benissimo, ma già lo è, perché ama il Napoli e la città di Napoli, e l'effetto Maradona si è sentito sulla squadra. Il Napoli ha giocato la migliore partita della stagione dopo l'incontro con Maradona, forse spinto proprio dalla simpatia che emana". Queste le parole dell'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, a "Radio Anch'Io Sport".

Pochi giorni fa, l'incontro tra i due a Firenze: "C'è stato un abbraccio. Si è parlato per pochi minuti, Io stimo molto Maradona giocatore, ha contribuito allo scudetto del Napoli e parlando del Maradona uomo non posso dimenticare il giocatore, quindi gli voglio bene. Se è stato più bello o difficile gestire Maradona? È stato molto bello, anche se un pò difficile lo è stato. Quando le altre squadra volevano accaparrarsi Maradona io ho detto di no a tutti, se lo avessi ceduto prima il Napoli non avrebbe vinto il secondo scudetto".