"Maradona ha rappresentato per Napoli qualcosa di unico"

Appare difficile l'incontro in questi due giorni tra Maradona e Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, che sarà a Innsbruck per la comunione del nipote. Gli ultimi contatti tra i due, ha raccontato Ferlaino a Il Mattino, risalgono a una quindicina di anni fa a Montevideo. "Lui stava male, andai a trovarlo. Lo incontrai anche qualche anno dopo a Buenos Aires. Se in questi anni ci siamo sentiti? Qualche volta. Ma io non ho mantenuto rapporti con i calciatori: dopo aver lasciato il calcio, non ho sentito più quasi nessuno. Quando uno decide di chiudere non deve voltarsi indietro. Io, almeno, la vedo così".

Sull'omaggio al San Carlo che si terrà lunedì sera: "Visto col distacco del cittadino, è un'operazione commerciale. Ma se lo guardo con gli occhi del tifoso, da vero napoletano, dico che è una bella festa. Maradona ha rappresentato per questa città qualcosa di unico. Era un grande giocatore ma bisognava gestirlo. E a Napoli lo abbiamo gestito bene".

"I napoletani amano Maradona non solo per i suoi enormi meriti sportivi, ma anche perché pur essendo argentino è rimasto napoletano", ha continuato Ferlaino. "Certo, quando lo conobbi, nella sua villa di Barcellona, mai avrei pensato che trent'anni dopo sarebbe stato omaggiato al San Carlo. Anzi, racconto un aneddoto: dopo aver firmato il contratto che lo legava al Napoli, mentre ero in albergo nell'attesa che un aereo privato mi portasse a Milano, dove la mattina seguente avrei dovuto depositare il contratto in Lega, ordinai un "whisky on the rocks". Il barman me lo servì e, sorridendo, commentò: "Vi abbiamo rifilato un bidone: avete pagato tredici miliardi e mezzo un calciatore grasso". Mi gelò al punto che nel bicchiere mi pareva ci fosse solo ghiaccio. All'inizio non andò benissimo, ma poi con il 3 -1 in casa della Juve, dove non vincevamo mai, arrivò la svolta. La scalata allo scudetto cominciò da lì".

