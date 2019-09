Ribelle, eroe, sfrontato. Nel film su Maradona di Kapadia le foto dell'Archivio Carbone

Migliaia di persone al cinema, in questi giorni, per la proiezione del film di Asif Kapadia su Diego Armando Maradona. Tra gli scatti cercati e ritrovati nel lungo lavoro documentaristico del regista, ci sono le foto dell'Archivio Carbone. Oggi (peraltro ultimo giorno di proiezione in sala) gli account social del prezioso archivio napoletano - con sede in via Toledo - ha diffuso i sei scatti inediti che il regista ha voluto utilizzare nel montaggio finale del lungometraggio.