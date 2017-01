De Magistris: "A maggio grande festa per Maradona: sarà invitata tutta Napoli"

"Stiamo lavorando per migliorare lo stadio San Paolo e per il 10 maggio sarebbe bello consegnare la cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona in quello che è anche il suo stadio. Sarà un evento popolare, al quale inviteremo tutta Napoli".

Così il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, nel corso di un'intervista alla trasmissione 'Rebus' di Canale 21, è tornato sulla festa in onore del fuoriclasse argentino che si terrà nel mese di maggio in città.