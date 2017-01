Maradona e Ferlaino, incontro con stretta di mano a Firenze

Incontro e stretta di mano tra Diego Armando Maradona e Corrado Ferlaino a Firenze questa mattina.

Il 'Pibe de Oro' e l'ex Presidente del Napoli sono presenti entrambi a Palazzo Vecchio per la sesta edizione della ‘Hall of Fame del calcio italiano’, il riconoscimento istituito nel 2011 dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare le figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio.