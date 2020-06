Maradona Day: su Sky Sport una giornata dedicata al Pibe de Oro

Oggi, venerdì 12 giugno, su Sky Sport Uno sarà "Maradona Day": documentari, speciali (tra cui il primo passaggio di “Maradona by Kusturica”, terzo appuntamento di #SkyBuffaPresenta), oltre che partite storiche per raccontare colui che con le sue imprese ha scritto la storia del calcio e dello sport mondiale.

Sarà l’opportunità per rivivere alle 12.45 e poi anche alle 20.45 ed a mezzanotte e mezza, le emozioni di Argentina-Inghilterra del Mondiale 1986 con il commento originale di Victor Hugo Morales. Proprio in quell’occasione nacque il termine Mano de Dios, a indicare la rete segnata di mano da Maradona ai danni dell’Inghilterra. Nella stessa partita Maradona segnò anche quello che passò alla storia del calcio come il gol del secolo, reso ancor più spettacolare grazie all’irripetibile telecronaca di Victor Hugo Morales, celebre giornalista e telecronista uruguaiano, protagonista dell’incontro con Federico Buffa (alle 11.45 e 19.45, “Buffa e Morales – Storie di Futbol”).

Alle 18.15, la riproposizione dello speciale del 2005, “La Noche del 10” presentato da Alessia Tarquinio e Marco Cattaneo: chiacchiere, musica e per la prima volta insieme in tv Maradona e Pelé, i due più grandi calciatori del ‘900.

Alle 22.30, appuntamento con #SkyBuffaPresenta: “Maradona by Kusturica”, documentario del 2008 diretto da Emir Kusturica, presentato il 20 maggio 2008 fuori concorso al 61° Festival di Cannes.

Tanti gli speciali. Sempre di Buffa, “Storie Mondiali Diegoooo!” e “Buffa Racconta Maradona”; di Giorgio Porrà “L’Uomo della Domenica: Napoli Campione”; di Matteo Marani “Storie 1984: Ho visto Maradona”. E le partite, con Stoccarda-Napoli, la finale di Coppa Uefa vinta dal Napoli il 17 maggio 1989, oltre al Super History Remix: Maradona vs Platini.

"Maradona Day", la programmazione su SkySport Uno