Clamoroso dalla Spagna: "Maradona può diventare il nuovo ct delle 'furie rosse'"

Arriva una clamorosa notizia dalla Spagna su Diego Armando Maradona. L'ex capitano del Napoli, infatti, potrebbe diventare il nuovo ct della 'furie rosse' qualora Antonio Torres avesse la meglio nella corsa alla carica di presidente della federcalcio iberica.

E' stato lo stesso Torres a confermare la notizia all'emittente catalana "Betevé" di aver raggiunto un accordo con l'entourage del 'Pibe de Oro', Roberto Trotta e l'avvocato Matias Morla, per avere Maradona sulla panchina della nazionale spagnola per i prossimi due anni, fino ai Mondiali 2022 del Qatar, in caso di vittoria alle elezioni.