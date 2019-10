Maradona compie 59 anni: tanti gli auguri e le dediche, dal Napoli a Careca

Compleanno speciale per Diego Armando Maradona, che compie oggi 59 anni. Il 'Pibe de Oro' ha festeggiato l'anniversario con una splendida vittoria in campionato del suo Gimnasia La Plata per 4-0 sul campo del Newell's Old Boys. Proprio nello stadio rossonero i suoi ex tifosi (Maradona indossò la maglia del Newell's per qualche mese a cavallo tra il '93 e il '94) gli hanno dedicato una splendida coreografia.

Il Napoli, attraverso i social, ha dedicato all'ex capitano azzurro un messaggio con tanto di video celebrativo per il compleanno.

Commovente anche il messaggio pubblicato su Instagram dallo storico amico e compagno di squadra negli anni all'ombra del Vesuvio, Antonio Careca: "Oggi e sempre ti meriti tanti e tanti abbracci!!! Dio benedica e illumini ancora di più la tua strada, in modo da poter realizzare tutti i tuoi sogni, Buon compleanno Diego!".