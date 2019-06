Diego Armando Maradona ricoverato in una clinica del sonno

Diego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica del sonno. Il Pibe de Oro si trova in una clinica di Buenos Aires specializzato nella cura dell'insonnia. Qui i medici hanno deciso di indurre un lungo sonno (si parla di quattro giorni e quattro notti filate) per capire perché l'ex numero 10 del Napoli non riesca a dormire. Durante questa fase sarà studiato il cervello di Maradona anche per comprendere come, finora, i medicinali non siano stati sufficienti a curare la patologia di cui il fuoriclasse argentino soffre da tempo, probabilmente per motivazioni familiari e stress lavorativo.