Maradona, il Consiglio Comunale di Napoli decide sulla cittadinanza onoraria

Nella seduta in programma lunedì 6 marzo alle ore 10,00 in via Verdi, il Consiglio Comunale di Napoli si esprimerà sul conferimento della cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona.

La proposta, sottoscritta da tutti i capigruppo, è la prima all'ordine del giorno nella seduta dell'assise cittadina.

Il Sindaco Luigi de Magistris, in occasione dell'ultima visita in città del 'Pibe de Oro' nel gennaio scorso per lo spettacolo al San Carlo "Tre volte 10", aveva annunciato l'intenzione di conferire la cittadinanza al campione argentino con una grande festa da organizzare a maggio, in concomitanza con il trentennale della vittoria del primo scudetto del Napoli.