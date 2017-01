Torna Maradona, i legali festeggiano: “Finalmente libero dall'incubo fisco”

L'avvocato Angelo Pisani, legale in Italia di Diego Armando Maradona, festeggia. Dopo averlo riportato al San Paolo ora Maradona ritorna anche al San Carlo.

“Non possono non concedersi la cittadinanza onoraria e un premio azzurro a Diego Armando Maradona – sottolineano gli avvocati Angelo e Sergio Pisani a proposito della decisione del conferimento, che avverrà in occasione dello spettacolo al Massimo partenopeo di lunedì – In più sentenze i giudici tributari hanno, inoltre, evidenziato l'inesistenza e l'estinzione per condono degli ipotizzati addebiti fiscali a carico del Napoli e, di conseguenza, a carico di Maradona e dei due brasiliani in maglia azzurra in quegli anni”.

“Maradona è finalmente libero dall'incubo del fisco – spiega ancora Angelo Pisani – e dalle strumentalizzazioni a suo carico, e auspica una definitiva pace con i suoi avversari per far trionfare sempre la pace e i valori positivi. A distanza di oltre un ventennio da quel forzato addio e dopo aver chiarito di non esser mai stato un evasore fiscale, come dimostrerà anche alla prossima udienza dell'appello proposto da Equitalia contro la verità del campione, concedere a Maradona la cittadinanza onoraria è un gesto di pace oltre che un doveroso atto di riconoscenza e di amore per chi ha sempre fatto vincere Napoli e porta l'azzurro partenopeo in tutto il mondo”.

Pisani è entusiasta. “Qualcuno pensava che non ci sarei mai riuscito, che in Italia e a Napoli non avrebbe mai più messo piede”. “Invece ho vinto io – sottolinea il legale – e Diego dopo l'apparizione al San Paolo per Napoli-Roma non solo torna, ma in più avrà anche la cittadinanza onoraria come richiesto da tutti i napoletani”.