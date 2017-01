De Laurentiis: "Maradona sarà il nostro ambasciatore nel mondo"

"Abbiamo parlato a lungo a Roma sabato. Appena Maradona risolverà i suoi problemi con il fisco sarà ambasciatore del Napoli nel mondo: renderà grandissimo un Napoli già grande. Stiamo puntando a quei mercati che stanno crescendo come la Cina, dove il calcio è sentito come cosa fortissima". Così Aurelio De Laurentiis, al San Carlo per "Tre volte 10", ha parlato ai microfoni di Sky Sport della possibilità di un ingresso in società di Diego Armando Maradona.

"Maradona vuole una grande squadra? Questo Napoli è veramente un grande Napoli - ha aggiunto De Laurentiis - . Maradona è arrivato in una società di Serie A, io sono arrivato in una società dove non c'era più nulla e abbiamo scoperto i Lavezzi, i Cavani, i Milik, i Mertens e gli Insigne. Neanche la sua squadra è stata per sette anni di fila in Europa".