Maradona torna in Argentina: è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata

A circa 25 anni di distanza dalla sua ultima panchina nel torneo argentino, Maradona torna in patria nelle vesti di allenatore. Il Pibe de Oro è infatti il nuovo tecnico del Gimnasia La Plata, storico e blasonato club della Primera Division argentina. L'ultima esperienza da allenatore su una panchina di un club del suo paese fu, per Maradona, nel 1995. Diego si accomodò sulla panchina del Racing de Avellaneda per tre mesi circa, prima di tornare a giocare con il suo Boca Juniors. Poi nel 2008 la nomina da Commissario Tecnico della Nazionale argentina, con un'amara uscita dal Mondiale sudafricano. Ora la firma sul contratto con il Gimnasia, per un anno.

Maradona è reduce da un'ottima stagione passata sulla panchina dei Dorados di Sinaloa, in Messico. Dopo l'ufficializzazione (la trattativa andava avanti da tempo) sono arrivati i complimenti e le felicitazioni di tanti ex compagni, e del figlio, Diego Armando Maradona Junior. Al fianco di Maradona ci sarà Sebastian Gallego Mendez.