"I'm very very happy", ma Gabbiadini al Southampton non sorride e i social lo prendono di mira

1 / 3

continua →

Manolo Gabbiadini è passato dal Napoli al Southampton in via definitiva, lasciando qualche rimpianto nella tifoseria azzurra per un percorso insieme che sarebbe potuto essere molto diverso.

Al dì là della vicenda sportiva però, sui social in tantissimi stanno ironizzando sul calciatore, soprattutto attingendo alla sua nomea di persona molto poco incline al sorriso (come del resto per la prima volta ha egli stesso ammesso nel messaggio di addio ai tifosi del Napoli).

L'attaccante ex Napoli viene preso in giro soprattutto per lo scarso entusiasmo mostrato alla sua presentazione nel nuovo club.

GABBIADINI PRESO IN GIRO SUI SOCIAL

CONTINUA

1 / 3

continua →

Gallery