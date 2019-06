Manolas al Napoli, Sky: “Si chiude entro stasera”

Novità sulla trattativa che dovrebbe portare il difensore greco della Roma Kostas Manalas alla corte di Carlo Ancelotti. Secondo Sky, già in serata si potrebbe chiudere. La società giallorossa – come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio – è in attesa di formalizzare la cessione nelle prossime ore.

Giuntoli è a Montecarlo, a colloquio col procuratore del calciatore Mino Raiola. Per motivi di bilancio, a club di Pallotta serve cedere il giocatore entro stasera e quindi si è alla stretta finale. Nella Capitale, come parziale contropartita, dovrebbe nei prossimi giorni arrivare Diawara, al momento impegnato in coppa d'Africa.