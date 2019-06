Manolas-Napoli, si complica il passaggio del greco in azzurro

Emergono notizie non positive sul passaggio di Kostas Manolas, difensore centrale di nazionalità greca in forza alla Roma, al Napoli.

Mentre stamattina l'affare sembrava cosa fatta, pare che ci siano dei problemi riguardanti il contratto.

A riferire quanto sta accadendo a Montecarlo - dove il Ds del Napoli Cristiano Giuntoli e il procuratore del ragazzo Mino Raiola stanno discutendo - è il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio.

"Non si riescono a raggiungere dei punti di incontro tra gli azzurri e il difensore greco su alcune clausole del contratto - spiega l'esperto di calciomercato - Per questo, le parti sono intensamente al lavoro per trovare l'intesa così da concludere la trattativa entro la notte".

La Roma ha l'assoluta necessità di vendere il giocatore entro oggi per ragioni di bilancio, tant'è vero che la contropartita (parziale) di Diawara verrà invece definita nei prossimi giorni.