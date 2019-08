Manolas: "Farò di tutto per ripagare l'affetto dei tifosi" (VIDEO)

"Quando mi ha chiamato il Napoli ho informato i parenti e poi ho preso la decisione da solo. Il primo impatto con i tifosi è stato molto bello, si sono alzati in piedi, li ringrazio e farò di tutto per ripagare la loro accoglienza": così il nuovo acquisto del Napoli Kostas Manolas, forte difensore arrivato dalla Roma. Il greco ha rilasciato oggi la sua prima intervista per il canale Youtube della squadra.

FAMIGLIA - "Mi sono ispirato a mio zio Stelios Manolas, difensore per vent'anni nell'Aek Atene e nella nazionale greca. Mi è sempre stato vicino e gli sarò grato per sempre. Per un atleta è molto importante la famiglia, dall'inizio della mia carriera ho avuto la famiglia al mio fianco e ne sono orgoglioso. Nel tempo libero sto spesso a casa, mi piace recuperare dal lavoro in famiglia. Guardo tanto calcio".