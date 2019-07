Manolas: "Ho scelto Napoli perchè voglio vincere. Siamo molto vicini alla Juve"

Il difensore del Napoli Kostas Manolas ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport 24. Ecco un'estratto:

Prima gara in azzurro in amichevole e subito primo gol, sono dei segnali positivi…

"Non è importante il gol, quello che è importante è giocare bene e aiutare la squadra a centrare gli obiettivi".

Perché hai scelto il Napoli?

"Perché è una squadra molto 'vicina' alla Juve, che può fare il salto di qualità e vedo che la società sta spingendo per comprare dei giocatori forti. Ho scelto Napoli perché voglio vincere".

Tu e Koulibaly siete la coppia più forte del campionato?

"Questo lo dirà il campo, non posso dirlo io…".

Speri di giocare presto con lui, visto che si è parlato tanto di questo muro azzurro?

"Kalidou è un giocatore forte, che ha mostrato tutto il suo valore in campo. Da come mi dicono è anche un ragazzo d'oro, spero che ci troveremo bene in campo, perché una squadra forte si poggia sempre su una difesa forte".

C'è qualcuno dei tuoi compagni che ti ha sorpreso in modo particolare?

"Qui ci sono tanti giocatori forti, mi piacciono molto Zielinski, Insigne e Mertens".

E' possibile rompere l'egemonia della Juventus di questi ultimi anni?

"Nel calcio tutto è possibile. Noi dobbiamo cercare di fare al meglio il nostro lavoro e vincere più partite possibili. Sono convinto che la squadra sia forte, può farlo".

C'è un obiettivo che ti sei prefissato all'inizio di questa nuova avventura?

"Voglio fare del mio meglio, aiutare la squadra e vincere qualche trofeo".

Che impressione ti ha fatto Ancelotti? In cosa ti può aiutare a migliorare?

"Su Ancelotti è inutile parlare troppo, la sua carriera dice tutto. E' una grande persona e un grande allenatore, voluto bene da tutti i giocatori. Ci sta facendo fare degli ottimi allenamenti, sempre con la palla. Personalmente penso che mi possa aiutare in tutto. Si può e si deve migliorare ogni giorno".

