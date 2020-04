Manolas: "C'è tanta voglia di tornare in campo. Il Napoli è sulla strada giusta"

"Abbiamo tanta voglia di tornare in campo. Stiamo seguando con impegno la tabella di allenamento quotidiano che ci è stata data dallo staff tecnico per poter lavorare in casa. "Sappiamo benissimo che siamo in un periodo di difficoltà e anche di preoccupazione. Bisogna essere cauti e responsabili, ma se si dovesse procedere alla riapertura del calcio noi vogliamo farci trovare pronti perchè c'è un desiderio forte di giocare". Così Kostas Manolas, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del momento del calcio ai tempi del Coronavirus.

Il rapporto con Gattuso

"Al momento seguiamo tabelle specifiche perchè vogliamo mantenere la forma. Il Napoli aveva trovato il cammino migliore prima dell'interruzione e sono certo che siamo sulla strada giusta da percorrere in futuro. Mister Gattuso è un grandissimo lavoratore. Lo è stato da giocatore e continua ad esserlo ancor di più da allenatore. Non molla mai la presa, ci sta vicino anche in questo periodo, siamo in contatto quotidianamente e ci sentiamo uniti anche a distanza. Con lui ho un bellissimo rapporto, anche perchè ho un carattere molto simile al suo. Sono un giocatore caratteriale che cerca sempre di spingersi oltre, proprio come è la concezione di Gattuso. Lui ci sprona, ci stimola e ci dà tanta carica per ottenere il massimo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli obiettivi alla ripresa

"Io credo nel passaggio in Champions League. Il Barcellona è fortissimo, però all'andata abbiamo capito di potercela giocare. C'è tanto rispetto per loro, ma non paura. Sarei contento di poter vivere la gara di ritorno. Poi c'è anche la Coppa Italia. Siamo in semifinale e possiamo qualificarci per la finale. Sarebbe certamente un bel traguardo perchè potremmo conquistare un titolo stagionale", ha concluso Manolas.