"Benvenuto Kostas", il tweet di De Laurentiis per Manolas in arrivo a Dimaro

"Welcome Manolas" è il tweet dell'ssc Napoli per salutare il neoacquisto Manolas, in arrivo a Dimaro, commentato anche dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che ha poi scritto: "Benvenuto Kostas".

Manolas ha firmato il contratto quinquennale che lo legherà al Napoli fino al 2024 e stasera arriverà nel ritiro degli azzurri. Il difensore greco, da 5 anni in Italia, ha sostenuto stamattina a Roma le visite mediche con il Napoli e poi ha siglato il contratto.

