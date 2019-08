Manolas: “Faremo ancora un colpo sul mercato”

Veste da poco la maglia del Napoli ma è già pronto a suonare la carica per la conquista dello scudetto. A parlare è il difensore greco Kostas Manolas che, a un mese dall'arrivo in azzurro, traccia un bilancio. “La Juventus resta la favorita, ha vinto otto scudetti di fila. Noi aspettiamo la fine del mercato perché, come dice il presidente, faremo ancora un colpo e vedremo chi sarà. Poi il campo darà i suoi verdetti”.

Il difensore del Napoli invita a fare attenzione anche “all'Inter, che sta facendo una grande squadra comprando calciatori come Sensi, Lukaku e Godin. Poi ci sono anche Roma e Milan, altrettanto forti ma forse un po' indietro. Ma molte squadre si stanno rafforzando anche le piccole come Genoa e Cagliari. Sarà un campionato molto difficile che, secondo me, si deciderà all'ultima giornata”. Il greco ha poi elogiato Ancelotti. “Ho trovato un bellissimo gruppo, con un grande allenatore e un ottimo staff. Il mister mi ha impressionato con la sua tranquillità, riesce sempre a tirare fuori il massimo da ognuno. È la prima volta che vedo un tecnico così”.