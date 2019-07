Manolas, prove di napoletano: il difensore azzurro canta "Caruso" | VIDEO

Come avviene con tutti i nuovi arrivati in casa Napoli, anche Kostas Manolas non si è potuto sottrarre al rito di iniziazione del 'karaoke' introdotto nella gestione Ancelotti.

Il difensore greco si è esibito da subito con una prova canora non da poco, cavandosela alla grande con la lingua napoletana e con la celebre canzone "Caruso" di Lucio Dalla, come mostrano le immagini postate dal compagno di squadra Elseid Hysaj in una stories su Instagram.

Manolas singing in Napoletano. 😊 #Dimaro2019



📽 Hysaj on IG. pic.twitter.com/kaSVdpF1MQ — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) 14 luglio 2019

