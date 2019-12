Silenzio social, Manolas l'unico a salutare Carlo Ancelotti

Come hanno reagito i giocatori del Napoli all'esonero di Carlo Ancelotti, avvenuto ieri al termine di Napoli-Genk, con la qualificazione agli ottavi in tasca? Non è possibile dirlo con esattezza, ma senza dubbio - in un'epoca segnata dall'utilizzo smodato dei social - qualche indizio può essere tratto dagli account Instagram dei calciatori. Solitamente prodighi di stories e foto, soprattutto dopo una vittoria, gli account social dei calciatori del Napoli - al momento in cui scriviamo - sembrano stranamente silenti.

Qualche post qui e lì per la vittoria, Milik che esulta per la tripletta, Ospina che reclamizza una serata colombiana. E di Ancelotti? Ecco, di Ancelotti parla solo Manolas, difensore greco ostinatamente voluto dall'ex tecnico del Napoli. "Grazie di cuore mister per tutto quello che hai fatto per me e per il Napoli. E' stato un onore averti come mio allenatore. Un grosso in bocca al lupo a te e al tuo staff, vi auguro il meglio perché lo meritate". Questo il post di Kostas Manolas.

Non si sono spinti fino ai livelli di Manolas, ma a Meret, Elmas e Di Lorenzo va riconosciuto il merito di essersi, in un modo o nell'altro, schierati. I tre, infatti, hanno lasciato un apprezzamento virtuale, un "cuore", al post Instagram di Kostas Manolas. Segno che, comunque, l'addio di Ancelotti lascia l'amaro in bocca, almeno a un pezzo di squadra. Tra gli apprezzamenti spunta anche quello di Katia Ancelotti, figlia del tecnico, che tra le stories pubblica un abbraccio tra suo padre e Callejon, con la dicitura "A testa alta".

A Gattuso, ormai probabile nuovo tecnico, spetterà il compito di ricomporre anche quella che pare una evidente frattura all'interno dello spogliatoio.