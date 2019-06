Albiol verso la Spagna, il Napoli scatena l'asta per Manolas

Dopo 6 stagioni in azzurro sta per concretizzarsi l'addio di Raul Albiol. Il forte difensore spagnolo ha una clausola rescissoria bassa (5 milioni di euro) che gli consente, davanti a offerte concrete, di chiudere la carriera in Spagna. E l'offerta del Villarreal è assolutamente concreta. Il calciatore potrebbe avvicinarsi a casa (Villa Real è a un tiro di schioppo da Valencia). Il Napoli si trova dunque costretto a fare un investimento non preventivato ma preventivabile, a meno di voler restare con gli attuali 4 centrali (Koulibaly, Maksimovic, Chiriches, Luperto).

Ed è qui che nasce l'idea Manolas. Il greco è uno dei migliori difensori del nostro campionato, ha una clausola rescissoria - 36 milioni - tutto sommato razionale per il valore del calciatore. Proprio questa clausola ingolosisce altri club: la Juventus, ad esempio, monitora la situazione. Ma Manolas avrebbe già espresso al suo procuratore Raiola la preferenza per il Napoli.

