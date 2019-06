"Ci siamo, la Roma ha accettato le condizioni": per Carlo Alvino Manolas è del Napoli

Sarebbe già tutto fatto per Kostas Manolas. Il forte difensore greco, che già aveva accettato la corte del Napoli, avrebbe anche ricevuto il via libera dalla Roma. Lo annuncia Carlo Alvino, noto cronista sportivo partenopeo, solitamente ben informato sui movimenti societari. Secondo Alvino la Roma avrebbe accettato le condizioni del Napoli, che non prevedevano il pagamento dell'intera clausola rescissoria (36 milioni) ma una formula diversa: conguaglio economico (si parla di 18 milioni) più il cartellino di Amadou Diawara.

"Qualcuno aveva dubitato. Passa la condizione imposta dal Napoli. Manolas in maglia azzurra e Diawara alla Roma + conguaglio. Tutto fatto. Keep calm e Forza Napoli sempre": questo il tweet di Carlo Alvino.

