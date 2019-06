Manolas al Napoli: il difensore greco sta per arrivare in città

Il secondo colpo estivo del Napoli è da capogiro: Kostas Manolas, uno dei migliori difensori del torneo nazionale, vestirà l'azzurro. De Laurentiis ha ottenuto le condizioni che desiderava, la Roma ha dovuto accettare pur di fare cassa entro il 30 giugno. Ai giallorossi andranno 34 milioni, parzialmente ripagati poi dalla cessione di Amadou Diawara, che la Roma ufficializzerà nella prossima settimana. Per l'ufficializzazione di Manolas al Napoli bisognerà attendere qualche ora, come conferma il Corriere dello Sport.

Lo stopper greco arriverà a Napoli nelle prossime 24 ore, dalla Grecia dove è in vacanza - ma continua ad allenarsi. Il contratto per Manolas dovrebbe essere da 4 milioni circa a stagione, della durata di cinque anni. Il Napoli potrà schierare così una coppia di centrali di sicuro affidamento. Manolas è il secondo colpo estivo del Napoli, dopo quello già ufficializzato di Di Lorenzo, intraprendente terzino destro dell'Empoli. Ora i tifosi sognano il terzo botto, che richiederà tempi più lunghi per l'ufficialità: il nome è quello di James Rodriguez. La volontà della società azzurra e il desiderio del giocatore convergono, resta da definire la trattativa con il Real Madrid, già a buon punto.

