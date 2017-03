Nuova tegola per la Juventus in vista della sfida con il Napoli. Dopo Pjaca, che resterà fuori a lungo, anche il connazionale Mario Mandzukic rischia seriamente di saltare la sfida in programma domenica sera al San Paolo.

Il centravanti croato soffre per un'infiammazione al ginocchio e salterà con ogni probabilità il big match di campionato contro gli azzurri.