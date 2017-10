Manchester City-Napoli, le due squadre più belle d'Europa si sfidano

Saranno le 20,45 quando l'arbitro spagnolo Lahoz, con il fischio d'inizio, darà finalmente il via alla sfida tra le due squadre più belle d'Europa, Manchester City e Napoli. A minacciare quella che è una partita attesissima e che potrebbe regalare davvero tanto spettacolo a tutti gli appassionati di calcio, c'è però l'allarme maltempo. Dopo aver fatto morti e danni in Irlanda, infatti, l'uragano Ophelia si è spostato in Inghilterra. Fortissime le raffiche di vento che già nella serata di ieri hanno avvolto Manchester. Attesa per comprendere come evolverà la situazione dal punto di vista del meteo nelle prossime ore.

SARRI: "NIENTE PAURA ED UN PIZZICO DI FOLLIA" - Mai banale, come sempre, il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha caricato la squadra nel corso della conferenza stampa di vigilia: "Il Manchester City è fortissimo, di un altro livello. In questo momento è la squadra più forte d'Europa. Ma noi dobbiamo andare in campo senza paura, con un pizzico di sfrontatezza e sana follia. Mi piacerebbe vedere undici facce di ca..o che pensino di poter palleggiare sul viso del City. Forse sarà impossibile, ma senza un po' di follia non si va da nessuna parte".

GUARDIOLA: "IL NAPOLI MI PIACE MOLTO. SARA' UNA BELLA PARTITA" - Il tecnico spagnolo ha ribadito la sua stima per la squadra azzurra anche in conferenza stampa: "Mi piace molto quello che fa il Napoli. Credo che contro di loro sarà una bella partita. Siamo due squadre che provano sempre a giocare e a non aspettare l'avversario. Mi aspetto un bel match".

DUBBI DI FORMAZIONE - Sarri potrebbe optare per qualche cambio nell'undici iniziale, anche in previsione del match di campionato contro l'Inter. A centrocampo Diawara potrebbe rilevare Jorginho. Allan, Zielinski e Rog si giocano una maglia sul centro destra. In difesa Maksimovic potrebbe far rifiatare Albiol.

TALISMANO LAHOZ - L'arbitro spagnolo porta bene al Napoli. Sotto la sua direzione di gara, infatti, gli azzurri hanno vinto due storici match europei: quello nei quarti di finale di Europa League per 4-1 in casa del Wolfsburg e quello in Champions League lo scorso anno a Lisbona contro il Benfica per 2-0.