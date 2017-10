Manchester City-Napoli: cena gratis a chi indovina il risultato esatto

Cena gratis a chi indovina risultato e marcatori dell'incontro Manchester City - Napoli di martedì 17 ottobre.

Il regolamento del pub vomerese di piazza degli Artisti, Lord Tonino, per partecipare al contest:

1. Mettere MI PIACE a questa locandina, e condividerla sulla propria pagina FB;

2. Prenotare la visione della partita presso il nostro locale (disponibili due maxischermi);

3. Arrivare da Lord Tonino almeno un quarto d'ora prima della partita, per dare il proprio pronostico prima dell'inizio dell'incontro.

TUTTI COLORO CHE AVRANNO INDOVINATO RISULTATO E MARCATORI NON PAGHERANNO CIO' CHE HANNO CONSUMATO DURANTE LA SERATA DEL 17 OTTOBRE E PRIMA DELLA FINE DELL'INCONTRO. Nota bene: a. ciascuno potrà esprimere un solo pronostico; b. il premio è strettamente personale; c. i premi disponibili sono 10, e pertanto in caso di un numero maggiore di pronostici "azzeccati" le cene gratis saranno sorteggiate tra coloro che hanno indovinato risultato e marcatori; d. a coloro che avranno indovinato solo il risultato, ma non i marcatori, verrà offerta una birra chiara 0,25 alla spina. Vi aspettiamo al Vomero, in Piazza degli Artisti 18-20. Per info e prenotazioni: 081/19259507.