Buone notizie per i tifosi azzurri. Il match di Champions League Manchester City-Napoli, in programma martedì 17 ottobre all'Etihad Stadium, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5.

Il calcio d'inizio è fissato per le 20,45.

Sarà possibile seguire il match anche su Mediaset Premium Sport o in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Italia.