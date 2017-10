Manchester City-Napoli 2-1: azzurri a testa alta all'Etihad

Nonostante la sconfitta di misura, il Napoli esce a testa alta dall'Etihad Stadium. Gli azzurri perdono per 2-1 in casa del Manchester City, ma disputano un'ottima ora di calcio, dopo una prima mezz'ora shock.

Pronti via e i padroni di casa infilano subito un doppio vantaggio con Sterling e Gabriel Jesus tra il 9' ed il 12'. Hamsik e compagni sembrano non poter nulla contro lo strapotere tecnico e fisico degli uomini di Guardiola, che sfiorano più volte il 3-0. Alla mezz'ora, però, il Napoli rialza la testa.

Al 37' Albiol viene atterrato in area, guadagnandosi un calcio di rigore: dal dischetto va Mertens, che però si fa ipnotizzare da Ederson. Nella ripresa la squadra di Sarri alza ancora più il ritmo, sfiorando la rete del 2-1 con Hamsik. Problema muscolare per Insigne, che lascia il campo ad uno scatenato Allan.

Al 71' grande azione personale di Ghoulam, che viene atterrato in area da Fernandinho. Dal dischetto stavolta va Diawara, che accorcia le distanze. Nel finale spazio anche per Ounas, ma la clamorosa rimonta non si completa.

Nell'altra gara del girone lo Shakhtar vince per 2-1 sul campo del Feyenoord e vola a 6 punti, alle spalle del Manchester City.