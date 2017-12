Champions League, Guardiola tranquillizza il Napoli: "Vogliamo vincere"

"Il Manchester City scende in campo per vincere, sempre. E vogliamo i tre punti anche contro lo Shakhtar". Questi, in sintesi, i concetti espressi da Pep Guardiola nella conferenza stampa che precede la sfida di Champions League tra gli ucraini dello Shakhtar Donetsk e il Manchester City, che indirettamente può significare - in caso di vittoria del City e del Napoli - la qualificazione per gli azzurri di Sarri. "Siamo già felici per la qualificazione", ha spiegato Guardiola, "ma vogliamo prepararci mentalmente per vincere anche domani. Sarà difficile ma questa è la nostra mentalità".



Guardiola dovrà fare a meno di due assi della sua squadra: il belga De Bruyne è squalificato, lo spagnolo David Silva infortunato. Dovrebbe giocare il talentuoso Foden, 17 anni.