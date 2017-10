Champions League, Man City-Napoli è record di ascolti. Battute 'Le iene'

L'appassionante partita di Champions League tra Manchester City e Napoli è stata vista in tv, su Canale 5, da 5 milioni e 858mila telespettatori, pari al 21,9% dello share, vincendo così il prime time tv. La partita degli azzurri allenati da Sarri, commentata in diretta da Sandro Piccinini e Antonio Di Gennaro, ha battuto le prime serate di tutte le altre televisioni: al secondo posto, con due milioni di spettatori in meno, si piazza 'Il paradiso delle signore 2', su Rai1, con uno share del 16,3%, peraltro in calo rispetto al primo episodio della fiction. Man City-Napoli ha battuto anche 'Le iene', arrivata terza con il 10,8% di share - 2 milioni e 124mila telespettatori.