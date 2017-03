Montouri difende Malfitano: "Non è juventino, veniva in curva con me"

"Mimmo Malfitano è un professionista. Posso assicurare che non è juventino. Da giovane veniva in Curva B con me. De Laurentiis ha sbagliato ancora una volta e poteva risparmiarsela".

Così Gennaro Montuori, ex storico capo tifoso della Curva B e ora conduttore di Tifosi Napoletani, ha parlato del giornalista Mimmo Malfitano della Gazzetta dello Sport, nel corso della sua trasmissione in onda su Tele A.