Maldini: "Vedo il Napoli favorito per lo scudetto e mi auguro che lo vinca"

"Per come gioca, e anche per cambiare un pochino, il Napoli potrebbe diventare favorito per lo scudetto. Non dimentichiamoci però che gioca in Champions League ed è meno abituato della Juventus a due grandi competizioni contemporanee, alla fine questo può favorire i bianconeri". Così l'ex capitano del Milan e della Nazionale Paolo Maldini ha parlato della lotta scudetto e del Napoli nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

"Io, però, spero che il Napoli riesca a fare suo lo scudetto, perché sta giocando veramente un calcio spettacolare", ha concluso l'ex difensore.