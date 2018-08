Malcuit al Napoli: l'addio dell'allenatore

Il terzino destro del Lille, Kevin Malcuit è ad un passo dall'arrivo al Napoli. A confermarlo sono le parole del suo allenatore Christophe Galtier che ha praticamente salutato il giovane esterno. «Sono stato avvisato, dopo un incontro con la società, del fatto che Kevin fosse ormai diretto verso l'addio per un altro club. In fin dei conti è la realtà del calciomercato.

Sono felice per lui, nel giro di un paio d'anni è arrivato dal Niort al campionato italiano: adesso dobbiamo vedere cosa potrà fare il club per sostituirlo». Mancano solo le visite mediche e la firma del contratto per dare l'ufficialità dell'acquisto. Resta da sciogliere per gli azzurri il nodo portiere.