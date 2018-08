Malcuit, le prime parole da azzurro: "Atmosfera magica al San Paolo"

E' appena arrivato in azzurro ma ha già le idee chiare, Kevin Malcuit. Il nuovo terzino destro, consapevole che bisognerà lavorare molto per soffiare la maglia da titolare a Hysaj, ha voluto parlare dello spirito con cui affronta la nuova avventura con la maglia del Napoli. L'ex Lille ha dedicato un post sui suoi canali social ai suoi vecchi tifosi, e al tempo stesso ha fissato gli obiettivi personali per la prossima stagione.

"Voglio ringraziare i tifosi del Lille per l'avventura vissuta in questa bella città, giunta al suo termine. Grazie per il vostro sostegno in una stagione difficile ma piena d'entusiasmo e di bei momenti. Vi auguro il meglio per l'avvenire. Ora sono pronto per questa nuova avventura in un club e una città fantastici: non vedo l’ora di respirare la magica atmosfera del San Paolo. Sono pronto a sudare per questa maglia così importante", ha scritto Malcuit.