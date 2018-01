ANTEPRIMA - Maksimovic, il compagno di Nazionale: "Mi ha chiesto della Russia"

"Ho incontrato Nikola. Mi ha chiesto della Russia, di tutto ciò che sta accadendo nel paese e del calcio. Gli ho detto che la Russia è un paese bellissimo, ma non ho parlato del club in cui potrebbe andare". Questo il retroscena svelato da Zoran Tosic, centrocampista serbo ex Cska Mosca e compagno di Maksimovic in nazionale, nel corso di un'intervista a Championat.ru.

Il difensore del Napoli potrebbe lasciare il club partenopeo a gennaio per trasferirsi proprio in Russia. Lo Spartak Mosca, secondo la stampa locale, sarebbe disposto a pagare 14 milioni di euro per l'azzurro, al quale andrebbe un ingaggio da 2 milioni a stagione.

"Nikola sarebbe un ottimo acquisto non solo per lo Spartak, ma per qualsiasi squadra russa - ha aggiunto Tosic - . Non conosco il motivo per il quale non sta trovando spazio a Napoli. Il suo livello è di squadre anche più forti del Napoli, se possibile. Credo che appena ne avrà la possibilità, lo dimostrerà".