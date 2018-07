Milan su Maksimovic: la risposta di Ancelotti

Il Milan cerca un difensore se non dovesse andare in porto lo scambio Bonucci-Caldara, al quale sta lavorando da settimane.

Tuttosport lancia la suggestione Maksimovic per il Milan. Il difensore del Napoli potrebbe essere utile per i rossoneri per la sua duttilità.

Secondo quanto trapela, però, Carlo Ancelotti, allenatore degli azzurri, sarebbe contrario ad una cessione del difensore.