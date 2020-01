Maksimovic: "La partita con la Juve ci ha dato grande spinta. Vogliamo l'Europa"

"La partita con la Juve ci ha dato grande spinta, siamo ripartiti". Così Nikola Maksimovic ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del momento azzurro.

"Dobbiamo subito voltare pagina - ha affermato il difensore serbo - e proseguire su questa strada. Sicuramente battere i campioni d'Italia ci ha dato grande fiducia ma adesso dobbiamo lavorare ancora con maggiore energia per proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso. Siamo ancora molto indietro in cassifica e non abbiamo dimostrato a pieno il nostro valore. Bisogna stare zitti ed essere concentrati su quello che dovremo fare in campo a partire da lunedì contro la Sampdoria. Servono punti per risalire. Il primo obiettivo è raggoungere al più presto i 40 punti, poi guarderemo avanti".

"Ci siamo persi all'inizio della stagione e il terreno da recuperare è tanto. Ovviamente vogliamo raggiungere l'Europa ma per ora non si devono fare calcoli. L'infortunio è passato, sto bene e sono a disposizione del mister. Ho lavorato tanto e spero da ora in poi di poter dare il mio contributo. Noi siamo in debito con i tifosi perchè questa città merita di vedere sempre una squadra che lotta ad alti livelli. Purtroppo sinora non ci siamo riusciti ma la nostra promessa è che daremo tutto per questa maglia fino alla fine della stagione per rivedere il San Paolo festeggiare", ha concluso Maksimovic.