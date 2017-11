Problemi al ginocchio per Maksimovic: salta le due gare con la Serbia

Non arrivano notizie positive per il Napoli dalle nazionali. Nikola Maksimovic, infatti, secondo quanto riferisce dalla Serbia "Sport Bilic", salterà le due amichevoli in nazionale a causa di problemi al ginocchio.

Il difensore azzurro, dunque, non farà parte della spedizione che volerà in Asia per affrontare Cina e Corea del Sud.