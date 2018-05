ANTEPRIMA - Napoli, Maksimovic nel mirino del Fenerbahce

Nikola Maksimovic ha ancora un buon numero di estimatori in giro per l'Europa. L'anno e mezzo senza praticamente giocare a Napoli non ha tolto mercato al difensore serbo, negli ultimi mesi in prestito allo Spartak Mosca.

Secondo quanto riferisce dalla Turchia "Fotomaç", infatti, il Fenerbahce avrebbe messo nel mirino il 26enne ex Torino.

Il club di Istanbul sarebbe pronto a far spesa in Italia, essendo interessato anche al centravanti del Milan Nikola Kalinic.