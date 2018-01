Maksimovic addio: il serbo sempre più vicino allo Spartak Mosca

Sta probabilmente per concludersi l'avventura di Nicola Maksimovic al Napoli. Uno dei più costosi acquisti della storia del club azzurro, dopo una stagione e mezza non proprio da incorniciare, ha già le valigie pronte.

La destinazione più probabile – e gradita dal calciatore – è lo Spartak Mosca, che vorrebbe quanto prima raggiungere in ritiro a Dubai. L’intesa economica del calciatore con i russi c'è già, ma è da stabilire quella col Napoli.

Il club di De Laurentiis ha dato l'ok al prestito oneroso, ma non all'obbligo di riscatto. Si vorrebbe attendere il prossimo Mondiale prima di liberarsi definitivamente del giocatore, e lo stesso Sarri pare non entusiasta dell'idea di cederlo, questo soprattutto per la mancanza di ricambi.

Saranno decisivi i prossimi giorni, e la vicenda Tonelli. Se il Napoli dovesse riuscire a cedere l'ex Empoli difficilmente si priverà di Maksimovic.